أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد غدا الثلاثاء
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، عن توقعاتها لطقس غداً الثلاثلاء ، على عدد من المناطق بالمملكة .
حيث يتسم طقس غدا الثلاثاء ، بنشاط في الرياح المثيرة للغبار والأتربة وهطول أمطار رعدية قد تصحب بزخات من البرد ، على كل من حائل ، الحدود الشمالية ، الجوف ، تبوك ، القصيم ، الشرقية ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، نجران ، جازان ، عسير ، الرياض
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49109 ] نشر منذ 43 دقيقة
الله يجيب الخير
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71542 ] نشر منذ 34 دقيقة
الله يعطينا من خيرها ويبعد عنا شرها .. آمين ..