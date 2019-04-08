أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد غدا الثلاثاء

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، عن توقعاتها لطقس غداً الثلاثلاء ، على عدد من المناطق بالمملكة .

حيث يتسم طقس غدا الثلاثاء ، بنشاط في الرياح المثيرة للغبار والأتربة وهطول أمطار رعدية قد تصحب بزخات من البرد ، على كل من حائل ، الحدود الشمالية ، الجوف ، تبوك ، القصيم ، الشرقية ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، نجران ، جازان ، عسير ، الرياض