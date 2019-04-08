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أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد غدا الثلاثاء

أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد غدا الثلاثاء
نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، عن توقعاتها لطقس غداً الثلاثلاء ، على عدد من المناطق بالمملكة .

حيث يتسم طقس غدا الثلاثاء ، بنشاط في الرياح المثيرة للغبار والأتربة وهطول أمطار رعدية قد تصحب بزخات من البرد ، على كل من حائل ، الحدود الشمالية ، الجوف ، تبوك ، القصيم ، الشرقية ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، نجران ، جازان ، عسير ، الرياض


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 71542 ] نشر منذ 34 دقيقة

الله يعطينا من خيرها ويبعد عنا شرها .. آمين ..

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