مصرع شقيقين غرقا ببحيرة ” سيهات “

نايف السالم(صدى):

شهدت بحيرة ” سيهات ” الدمام مصرع مصرع شقيقين؛ بسبب انجراف المركبة الخاص بوالدهما أثناء نزهة عائلية.

وعن تفاصيل ما حدث، قال أحد أقارب الشقيقين أن العائلة خرجت للتنزه في بحيرة ” سيهات ” بشكل طبيعي، وكانت الشقيقة الكبرى 14 عامًا برفقة شقيقها الأصغر 12 عامًا داخل مركبة والدهما.

حاولت الابنة تعلم قيادة السيارة لكنها أخطأت وقامت بالضغط على دواسة الوقود؛ ما أدى إلى انطلاق المركبة وسقوطها في البحيرة، ولم يتمكن أحد من اللحاق بهم وإنقاذهم.

وكشف قريبهم لإحدى الصحف المحلية، أن الأبوين يعيشان حالة نفسية سيئة بعد الحادث تسببت في دخولهما المستشفى، مشيرًا إلى أنه تم تشييع جثمان الطفلين بمحافظة القطيف.