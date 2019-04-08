التفاصيل الكاملة لخيانة الأمير وليام لزوجته مع صديقتها المقربة 

لندن (صدى):

أثار خبر خيانة الأمير وليام لزوجته دوقة كامبريدج كايت ميدلتون مع صديقتها المقربة روز هانبورج ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت الأخيرة حياتها كعارضة أزياء لدى وكالة ” ستورم مناجمنت ” وهي تحمل لقب دوقة كولمونديلي منذ العام 2009 وذلك بعد زواجها من الماركيز دافيد روكسافيدج، 58 عاماً.

وأنجب الثنائي 3 أولاد، وتبين أن جدة روز كانت صديقة مقرّبة من الملكة إليزابيث الثانية وأنها كانت فتاة شرف خلال زواجها من الأمير فيليب.

يذكر أنّ الأمير وليام خان زوجته كايت مع الصديقة وأن الدوقة قطعت علاقتها مع الأخيرة، وتسببت هذه الخيانة في حالة من البرود بين الأمير وليام وشقيقه الأمير هاري.