بالصور.. فك لغز ” شلالات الدم ” العجيبة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تمكن العلماء من فك لغز شلالات تايلور الثلجية الموجود في منطقة التندرا في القارة المتجمدة الجنوبية، والتي يطلق عليها ” شلالات الدم ” بسبب المياه الحمراء المتدفقة منها.

وأكد العلماء، أن السبب هو ترسب تركيز عال من الحديد في المياه؛ فيما كانوا يعتقدون في فترة سابقة أن سبب احمرار المياه في الشلال المتجمد هو وحود الطحالب الحمراء التي تصبغ المياه بهذا اللون، ولكن قدرتهم على أخذ عينة من المياه وتحليلها داخل المعامل ساعدت في حل اللغز.

وأشاروا إلى إن ترسب الحديد بهذه الكمية في الشلالات يعود إلى تشبع البحيرة المطمورة تحت الجليد والتي تنبع منها الشلالات بالحديد، حيث ساعد غرقها أسفل طبقات الجليد إلى منع وصول الضوء والأكسجين لها بسبب تراكم الجليد على مر قرون، وهو ما ساعد على تكوين الصدأ، وجعل لون المياه كالدماء القانية.