كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني تعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بمدينة الرياض، عن توفر وظيفة بمسمى (مهندس نظم) لحملة البكالوريوس مع الخبرة.

واشترطت الكلية، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو تخصص مشابه، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال، إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس، إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، حاصل على شهادة معتمدة في تصميم وتركيب وصيانة شبكات مايكروسوفت (MCSE).

وأضافت: معرفة باستخدام برامج VMWare و EMC، القدرة على العمل بشكل مستقل أو ضمن فريق، مهارات ممتاز في تحليل النظام واستكشاف الأخطار؛ لافتة إلى أنه يبدأ التقديم اعتباراً من اليوم الإثنين 1440/8/3هـ (الموافق 2019/4/8م)، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا