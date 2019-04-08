عمرو دياب يطرح أغنية ” مقدرش عالنسيان ” من كلمات تركي آل الشيخ 

الرياض(صدى):

اجتمع الفنان المصري عمرو دياب، بتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة، ونشر الأخير على صفحته على ” فيسبوك ” ، صورة تؤكد تأليفه لكلمات أغنية “ مقدرش عالنسيان ” التي ستصدر غداً بصوت عمرو دياب وألحان عمرو مصطفى.

وبدا في الصورة، عمرو دياب أمام البيانو بينما يقف إلى يساره آل الشيخ وإلى يمينه عمرو مصطفى وهو يحمل آلة الجيتار.

و نشر المغني المصري، صورة له على صفحته على الفيسبوك، معلقاً: “ انتظروا غداً أغنية جديدة لـ عمرو دياب، “مقدرش عالنسيان ” انتاج Nay ” ، ولكنه لم يكشف عن أية تفاصيل أخرى.