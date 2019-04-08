بالفيديو.. معلمو الطائف يرددون اللغة الصينية في أول دورة تدريبية لهم

عبدالعزيز القثامي(صدى):

وثق مقطع فيديو إحدى محاضرات تعليم اللغة الصينية والتي تعد الأولى من نوعها لتدريب المعلمين على اللغة المدرجة حديثاُ ، وذلك بمركز التدريب التربوي بالطائف .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول ، مقدم الدورة وهو يشرح بعض المصطلحات ويدونها ويكررها امام المعلمين الذين تجاوبوا معه وقاموا بترديدها .

الجدير بالذكر ان البرنامج يستهدف المعلمين في الفترة المسائية لمدة 4 ايام بهدف نشر اللغة الصينية ، وذلك تنفيذاً لخطة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لنشر اللغة الهامة وتعليمها ضمن المناهج الدراسية .

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