المجلس الصحي يعلن عن وظائف شاغرة في الرياض 

فاطمة المالكي(صدى):

كشف المجلس الصحي بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني، عن توافر وظائف صحية لحملة البكالوريوس والماجستير، للعمل بمسمى (أخصائي صحة عامة، وأخصائي تعزيز صحة، وأخصائي إحصاء حيوي).

وأشار إلى أن الوظائف المتاحة هي أخصائي صحة عامة “درجة الماجستير في الصحة العامة، خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، و أخصائي تعزيز صحة، درجة البكالوريوس في تخصص (تعزيز صحة، وتثقيف صحي، ووبائيات، وصحة عامة).خبرة لا تقل عن سنة، وأخصائي إحصاء حيوي “درجة البكالوريوس في تخصص (إحصاء حيوي)، خبرة لا تقل عن سنة”.

ولفت إلي أن التقديم متاح من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/04/05م وينتهي يوم السبت بتاريخ 2019/04/14م.

ولمزيد من التفاصيل و طريقة التقديم من خلال الرابط التالي: هنا