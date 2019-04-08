شرطة جدة تنقذ عاملة منزلية حاولت الانتحار

نايف السالم(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بجدة من إنقاذ عاملة منزلية من الجنسية الفلبينية حاولت الإنتحار بمنزل كفيلها الكائن بحي أبحر الشمالية .

وتفصيلاً ، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغ من الكفيل ، إذ اكد ان الخادمة اغلقب باب المطبخ على نفسها ممسكة بسكين ومهددة بالإنتحار .

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى موقع البلاغ ، وتم اتخاذ إقرار على الكفيل ، ومن ثم فتح باب المطبخ وتهدئة الخادمة التي وُجد بيدها اليمني جرح متوسط وتم التحفظ على السكين .

من جانبها حضرت فرق الهلال الأحمر التي اسعفت الخادمة وتم نقلها إلى المركز لإستكمال اللازم .