شرطة جدة تنقذ عاملة منزلية حاولت الانتحار
تمكنت الجهات الأمنية بجدة من إنقاذ عاملة منزلية من الجنسية الفلبينية حاولت الإنتحار بمنزل كفيلها الكائن بحي أبحر الشمالية .
وتفصيلاً ، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغ من الكفيل ، إذ اكد ان الخادمة اغلقب باب المطبخ على نفسها ممسكة بسكين ومهددة بالإنتحار .
وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى موقع البلاغ ، وتم اتخاذ إقرار على الكفيل ، ومن ثم فتح باب المطبخ وتهدئة الخادمة التي وُجد بيدها اليمني جرح متوسط وتم التحفظ على السكين .
من جانبها حضرت فرق الهلال الأحمر التي اسعفت الخادمة وتم نقلها إلى المركز لإستكمال اللازم .
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