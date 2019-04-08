خالد الهيل: سنطهر قطر من المستوطنين الإيرانيين والأتراك ومن جابهم

طلال الضوي(صدى):

علق المعارض القطري خالد الهيل على تصريحات رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني التي قال فيها إن أمن قطر من أمن إيران، خلال استقبال رئيس وزراء قطر عبدالله بن ناصر آل ثاني له في الدوحة.

وقال الهيل في تصريح له أن أمن الدوحة من امن طهران، ذكرها لاريجاني لعبدالله بن ناصر رئيس وزراء عصابة تنظيم الحمدين، نقول نهاية نفوذ ايران في قطر على يد شرفاء قطر والوعد قريب “بندوسهم بندوسهم تنظيم الحمدين بندوسهم ”

وأضاف الهيل، سنطهر قطر من المستوطنين الإيرانيين والأتراك ومن جابهم ونقول لهم مالكم الا خشم البندق.

وكان لاريجاني قد أكد إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين آخذة بالتنامي وإن الموضوع الهام في هذا الصدد، هو تسهيل إصدار التأشيرات وتراخيص الإقامة للتجار الإيرانيين الذين هم بحاجة إلى الإقامة في قطر من أجل تطوير العلاقات التجارية، مؤكدا ضرورة احتواء هذا الموضوع.