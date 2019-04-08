121.5 مليار ريال قيمة الإنفاق على السياحة الداخلية بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

كشف تقرير إحصائي، عن حجم الإنفاق السياحي على السياحة المحلية في مناطق المملكة، والذي بلغ 46.3 مليار ريال عام 2018م؛ بينما وصل الإنفاق على السياحة الوافدة إلى المملكة 75.2 مليار ريال في ذات العام.

ووصل إجمالي الرحلات السياحية المحلية خلال عام 2018م إلى 42.7 مليون رحلة سياحية؛ بينما وصل إجمالي الرحلات السياحية الوافدة إلى المملكة خلال العام الماضي إلى 15.3 مليون رحلة سياحية؛ فيما بلغ إجمالي الرحلات السياحية الداخلية في المملكة خلال شهريْ يناير وفبراير هذا العام، 8.3 مليون رحلة.

وجاء ذلك بزيادة 4.7% عن ذات الفترة من العام الماضي، والتي قُدّرت بـ7.9 مليون رحلة؛ كما أن إجمالي الليالي السياحية وصلت إلى 40.8 مليون ليلة سياحية في شهري يناير وفبراير هذا العام، وإجمالي الإنفاق السياحي على السياحة المحلية في يناير وفبراير 2019م بلغ نحو 8.9 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 2.9% عن الفترة ذاتها العام الماضي، والتي بلغت 8.7 مليار ريال.