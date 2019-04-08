فيديو قديم يؤكد على تورط قطر وعملائها في دمار الدول العربية

طلال الضوي(صدى):

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، نشر مقطع قديم ، يؤكد تورط قطر وتركيا وإيران في خراب الدول العربية ، ودعم قطر لثورات الربيع العربي وتحريض الشعوب على الخروج على حكامها تنفيذاً لرغبات إيران وتركيا وبعض الأجندة الغربية في المنطقة.

وأظهر الفيديو المتداول زعيم الأخوان المسلمين الإرهابي “يوسف القرضاوي” الذي يعيش في قطر وتحت حماية نظام الحمدين في قطر يحمل اعترافاً صريحاً بأن قطر ارسلت المسلحين والاموال الى سوريا وتونس وليبيا ومصر واليمن لإشعال الحروب هناك ومن ثم تشتيت شعوبها.

كما يكشف هذا الخبث والحقد من تنظيم الحميد مدى صبر قيادة المملكة والدول العربية وعلى رأسها الدول الداعية لمحاربة الإرهاب على هذا التنظيم لأكثر من “20” عاماً.