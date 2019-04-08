المعارضة التركية تطالب أردوغان بتقبل الهزيمة في اسطنبول

طلال الضوي(صدى):

وجه مرشح المعارضة الفائز في الدوائر الانتخابية البلدية إمام أوغلو، أنه حان الوقت لحزب أردوغان بتقبل الهزيمة في اسطنبول.

وقال إوغلو أنه يتفهم شعور الهزيمة لدى الأشخاص الذين طالبوا بإعادة فرز الأصوات، موجهاً حديثه لحزب العدالة والتنمية بقوله: “لقد قمتم بإدارة هذه المدينة (اسطنبول) لمدة 25 عاماً، وليس من السهل أن تخسروا فيها. ولكن هكذا هي الديمقراطية إنها ليست طريقاً أحادي الاتجاه”.

وكان نائب رئيس حزب “العدالة والتنمية، الذي يتزعمه أردوغان، قدر صرح مؤخراً بأن الحزب يسعى لإعادة فرز كل الأصوات في جميع الدوائر الانتخابية بإسطنبول بعدما أشارت النتائج الأولية إلى تحقيق حزب المعارضة الرئيسي انتصاراً بفارق ضئيل على مرشح العدالة والتنمية.