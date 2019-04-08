وزير أوروبي لـ أردوغان: إذا كنت فأرا لا تلعب بين أقدام فيلة راقصة

طلال الغامدي(صدى):

رد وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن اصراره على تنفيذ صفقة أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية ” S400 ” ، وتعمّده تجاهل تحذيرات الولايات المتحدة الأمريكية.

ووجه ” زيجارتو ” حديثه إلى ” أردوغان ” قائلاً: ” إذا كنت فأراً فلا تلعب بين أقدام الفيلة وهي ترقص، مصلحة حلف شمال الأطلسي (ناتو) ألا يصل الخلاف التركي حد خروج أنقرة من الناتو ” .

وتابع: ” لكن على الجانب الآخر يجب أن تحترم تركيا الضوابط الأمنية للحلف، بخصوص التعارض بين استخدام مقاتلات (F35) الأمريكية مع منظومة الدفاع الصاروخي (S400) الروسية ” .

وجاء ذلك عقب تهديدات صريحة أطلقها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قبل أيام، حذّر فيها ” أردوغان ” من تبعات المضي قدمًا في صفقة منظومة الدفاع الروسية، وأن العواقب ستكون وخيمة إذا لم تتراجع أنقرة.

من الجدير بالذكر أن تركيا تُعاني من حالة عزلة داخل حلف شمال الأطلسي؛ وذلك بسبب سياسات ” أردوغان ” غير المتزنة ” ، وآخرها إصراره على إتمام صفقة منظومة الدفاع الروسية ” S400 ” ، رغم رفض واشنطن وجميع أعضاء الـ ” ناتو ” .