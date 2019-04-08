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ربط فواتير المياه والكهرباء بعقد الإيجار الموحد في يوليو المقبل

ربط فواتير المياه والكهرباء بعقد الإيجار الموحد في يوليو المقبل
عادل الحربي(صدى):

تعتزم وزارة الإسكان ربط فواتير شركتي المياه والكهرباء بالشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار” ايجار ” ، اعتباراً من يوليو المقبل في عقد الإيجار الموحد ، بالإضافة إلى ربط الشبكة مع مزيد من الجهات الحكومية كوزارتي الصحة والتعليم ضمن خطتها المستقبلية.

جاء ذلك على لسان عبد الرحمن السماري عضو الشبكة ، خلال ورشة عمل على هامش معرض سيتي سكيب بجدة ، مؤكداً ان هناك توجه لأن يكون العقد إلزامي على القطاع التجاري أسوة بالقطاع اسكني .

الجدير بالذكر ان وزارة الاسكان اطلقت ” ايجار” عام 2018 بالتعاون مع ” العدل ” و ” الداخلية ” ، و ” الاتصالات ” ، بهدف تيسير العملية الإيجارية والحد من المنازعات .


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