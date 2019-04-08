بالصور.. هيونداي تطرح سيارات ” البيك أب ” بالأسواق 

سول(صدى):

طلبت هيونداي تسجيل اسم جديد لدى مكتب نيوزيلندا للعلامات التجارية، حيث كان ذلك بايفيس “ Pavise ” ، والذي يعتبر اسم درع من القرون الوسطى استخدمه رماة القوس والنشاب أثناء الحصار.

ووقع الاسم على الأذن رائعاً ومهيباً، ما يمكن أن يكون مناسباً لـSUV مخصصة للطرق الوعرة تقع أعلى طراز باليسايد لمنافسة تويوتا لاند كروزر، كما تشير الشائعات.

كما يوجد كذلك احتمال لتخلي هيونداي عن اسم سانتا كروز الذي استخدمته للبيك اب الإختبارية الخاصة بها عند الكشف عن نسختها الإنتاجية.

وتأتي هي حاملة اسم بايفيس، إلى جانب إمكانية إطلاق موديل مختلف كلياً عن كلا هاتين الاختيارين بالطبع أو لمجرد الإحتفاظ به حتى وقت لاحق، مثل اسم ستيكس “ Styx ” الذي سجلته الكورية منذ أكثر من عام دون إطلاق أي طرازات أسفله.