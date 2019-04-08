بالفيديو.. ميريام فارس تكشف سبب رفضها ظهور زوجها على السوشيال ميديا

بيروت(صدى):

كشفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن سبب رفضها ظهور زوجها على السوشيال ميديا،قائلة: ” في فرق إني مخبية جوزي وبين نحنا ما بنحب ننشر حياتنا.. بس إحنا بنطلع وبنروح وبنسافر.. يمكن نص الوسط الفني بيعرف زوجي وبيعرف ابني.. بس مش ناشرين حياتنا على السوشيال ميديا “.

وعاتبت فارس الصحافة برسالة بسبب عدم تحريها الدقه في نشر الأخبار الخاصة بحالتها الصحية، لافتة إلى أن هناك الكثير من الإشاعات التي انتشرت حول مرضها بسبب عدم مراعاة آداب المهنة.

وتابعت: ” في عتب كتير على الصحافه هالأيام.. يعني مش معقول الصحافة تنقل كلام الناس العاديين.. إحنا اللي بدنا ناخد من الصحافه مش الصحافة اللي بدها تاخد منا.. الصحافة كلها بتنقل أي خبر دون تحري الدقه كله بينقل من بعضه كوبي بيست ماعندهم وقت حتى يعيدوا صياغة الجملة “.

وأشارت إلى إتقانها الغناء باللهجة الخليجية، قائلة: ” أنا بحبه كتير كتير وطبعًا هو بلا شهادتي واحد من أهم واكبر الفنانين في الوطن العربي وسفير الأغنية الخليجية.. وأنا بدي أشكره من كل قلبي على الكلام الحلو اللي قاله في حقي.. وأنا بعد شهادته ما بدي شيء “.