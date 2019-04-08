معلومات جديدة عن ” كنز القذافي المفقود ” ومكان اخفائه

وكالات(صدى):

توصلت صحيفة بريطانية إلى معلومات وتفاصيل جديدة عن ” الكنز المفقود ” للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي الذي أثار الجدل حول مكان اخفائه.

وقالت ” التايمز ” أن القذافي كان يستخدم ” قبوا ” تابعا لرئيس جنوب أفريقيا السابق، جاكوب زوما، من أجل إخفاء الملايين، موضحة أنه أخفى ما يقدر بنحو 30 مليون دولار أمريكي سرا في “مخبأ سري” في أحد المنازل التابعة لرئيس جنوب أفريقيا السابق.

وأضافت أنه قد يكون هناك مفاجآت أخرى بالبحث والتنقيب حول كنوز ومليارات ليبيا المفقودة، منذ الإطاحة بنظام القذافي، مشيرة إلى أنها توصلت إلى تلك المعلومات عن طريق مصادر داخل جنوب أفريقيا، بعدما تم الكشف عن تلك الملايين، خلال عملية نقل سرية تمت من ” قبو سري ” داخل منزل زوما في ناكاندلا الجنوب أفريقية إلى مملكة ” إسواتيني ” التي كانت تعرف سابقا باسم ” سوازيلاند ” .

وأكدت أن القذافي نقل تلك الملايين إلى صديقه رئيس جنوب أفريقيا، للحفاظ عليها عندما يحتاجها هو أو أحد أبنائه قبل فترة قصيرة من مقتله في أكتوبر/تشرين الثاني 2011 ” .