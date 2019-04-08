بالفيديو.. اصطدام سيارة بـ ” شيول ” بسبب انشغال قائدها بالجوال

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول لحظة اصطدام سيارة بمعدة ثقيلة ” شيول ” ، وذلك على أحد الطرق السريعة يرجح أنه بالمملكة.

وظهر بالمقطع السيارة وهي من نوع ” دودج ” وقائدها منشغل بتصوير الطريق، قبل أن يتفاجأ بظهور ” شيول ” فجأة أمامه، وعند محاولته تفاديه اختلت عجلة القيادة في يده وسُمع صوت ارتطام قوي بعدها إثر الاصطدام بالشيول.

يُذكر أن مدير عام المرور اللواء محمد البسامي، كام قد أعلن مؤخرًا عن وقوع 460 حـادث وفـاة بنهاية عام 2018؛ وذلك بسبب استخدام الجوال.