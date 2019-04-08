أسعار الذهب تسجل ذروة أسبوع مع تحول الدولار للانخفاض

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوع اليوم الاثنين مع تراجع الدولار بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو الأجور الأمريكية الشهر الماضي، بينما ينتظر المستثمرون محضر وقائع اجتماع مارس آذار لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي تصدر هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4 بالمئة إلى 1296.06 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل ذروة الجلسة عند 1296.83 دولار في وقت سابق. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة أيضا مسجلة 1300.40 دولار للأوقية.