بالفيديو.. كمين محكم يقود للقبض على صيدلي يبيع حبوبا مهبطة للنساء والمراهقين

سعيد العجل(صدى):

قاد بلاغ مواطن الحملات الأمنية المشتركة بشرطة الرياض إلى ضبط صيدلية تبيع حبوب مهبطة للنساء والمراهقين بدون وصفة طبية.

وثق عملية القبض مقطع فيديو، بعدما تم وضع كمين محكم للصيدلي، أكد قيامه ببيع تلك الحبوب دون وصفة طبية، حيث يقوم ببيعها ” كاش ” ويرفض بيعها باستخدام شبكة ” مدى ” .

وفي سياق متصل داهم رجال الأمن بشرطة الرياض موقعا لتصنيع وترويج الخمور وضبطوا عدداً كبيراً من العبوات والقوارير المجهزة للترويج.