بالصور.. تسرب وقود على مساحة كبيرة من طريق ” تبوك – الجوف “

محمود البلوي(صدى):

شهدت منطقة تبوك تسرب الوقود من صهريج وقود انقلب؛ إثر حادث مروري على طريق ” تبوك – الجوف ” ؛ مما أدى إلى تسرب الوقود على مساحة كبيرة من الطريق.

وعن التفاصيل، أوضح الرائد عبدالعزيز الشمري، المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك، أنه تمّ تحريك الفرق اللازمة من مركز القليبة وفرق دعم من تبوك للموقع.

وذكر ” الشمري ” أنه تم دعم الموقف بفرقة متخصصة في المواد الخطرة من قوة طوارئ الدفاع المدني لعمل الإجراء اللازم ومعالجة التسرب، وتأمين ناقلة الوقود ومنع اشتعالها، مشيرًا إلى أن الحادث لم يسفر عن وجود إصابات أو وفيات.