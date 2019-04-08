فتاة خليجية تواجه مصير أسود بعد نشرها صور عارية

أبو ظبي(صدى):

تواجه فتاة إماراتية عقوبة الإبعاد عن الدولة وغرامة 20 الف درهم بتهمة تحسين المعصية وإغراء الرجال لإقامة علاقات غير شرعية مقابل مبلغ مالي .

وتفصيلاً فقد كشفت تحقيقات الشرطة ان المتهمة قامت بنشر مقاطع فيديوهات وصور بملابس شبه عارية تم ترويجها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بحسابات تديرها بهدف التواصل مع رجال لا تربطهم بها رابطة شرعية .

وبالرغم من إدعاء محامي المتهمة بأن الهواتف لا تخصها ، اضحدت المحكمة إدعاءه بنتائج المختبر الإلكتروني التي اكدت انها كانت تدير تلك الحسابات ، فضلاً عن اعترافها بتلك الصور التي تخصها .

كما كشفت التحقيقات اتفاقها مع ” مقيم بالإمارات ” لمفابلته والقيام بالعلاقة المحرمة معه مقابل 2000 درهم قبل القبض عليها ، ليتأكد حكم محكمة النقض المؤيد لقرار محكمة الإستئناف بالعقوبة القانونية المذكورة عليها .