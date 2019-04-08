الجيش السوداني يمنع قوات الأمن من فض اعتصام ” الدفاع “

الخرطوم(صدى):

أكد شهود عيان، اليوم الاثنين، إن جنوداً سودانيين منعوا قوات الأمن من فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع، الذي ينفّذه آلاف السودانيين، أمام مقر الوزارة في العاصمة الخرطوم.

وأوضح شهود العيان أن قوات أمن على شاحنات صغيرة قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة لدى توجّهها صوب الاعتصام؛ لتتدخل قوات الجيش السوداني ومنعت قوات الأمن من فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع.

ومن الجدير بالذكر، أن هذا التطور يأتي في وقتٍ أعلن فيه تجمع المهنيين، عقد مؤتمر صحفي أمام مقر القيادة العامة، ظهر اليوم، تحت حماية الجيش، بحسب البيان؛ فيما شهدت الخرطوم، الأحد، اعتصام آلاف المحتجين أمام مقر إقامة الرئيس السوداني عمر البشير؛ وسط العاصمة، بعد أن أقاموا الخيام هناك.