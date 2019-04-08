فريق طبي يجري 3 عمليات نوعية في مستشفى عسير

أبها(صدى):

تمكن بفضل الله الفريق الطبي بجراحة الوجه والفكين بمستشفى عسير المركزي من إجراء 3 عمليات نوعية بالمنطقة.

تمثلت العملية الأولى في إعادة ترميم عظام و أنسجة الوجه والفكين لشخص تعرض لإصابة نتج عنها كسور في عظام الوجه و جروح عميقة بواقع 8 وحدات بمنتصف الوجه, وتم إعادة العظم لوضعه و تأهليه وأنسجة الوجه الناعمة لوضعها الطبيعي .

فيما كانت الحالة الثانية لفتاة تمثلت حالتها في تَيبٌس والتصاق المفصل الصدغي وكانت عاجزة عن فتح الفم, وتم الفتح للمفصل للجهتين وقص الجزء المسبب للتيبس والالتصاق في منطقة الصدغ الحساسة.

أما الحالة الثالثة فتعود لشاب و تتمثل في حالة تطويل للفك العلوي بعد تعرضه لإصابة قديمة و ذوبان وانحسار العظم الإسفنجي مما أدى إلى حدوث تشوه بالمظهر, حيث تم عمل جهاز تطويل في منطقة مقدمة الفك العلوي و الحنك .