تعرف على المرأة التي يهابها الرجل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يتوخى الرجل الحذر من النساء، ما يجعله يفكّر بحذر شديد عند التحدث، ويراقب أفعاله جيداً بل ويدرسها مسبقاً قبل أن يتعامل معها، فهناك بعض النساء يهابهنّ الرّجل.

ومنهن المرأة التي تكون عاطفية وحنونة مثل كل النساء، لكن حكيمة ورزينة، قوية الشخصية ومفعمة بالأنوثة، تفكر بعقل رجل حكيم، وتجذب الآخرين بأنوثتها ورقتها.

ويهابها الرجل، لأنه لا يمكن خدعها أو الضحك عليها. فهي تملك القدرة على التمييز بين ما هو حقيقي ومزيف، ما يؤدي إلى احترام الجميع لها وتقديرها وإحترام. كما أنّه يخاف من المرأة التي تجذب إليها الأنظار لقوة شخصيتها وتمكنها، فهي دائماً قادرة على مواجهة المشاكل والتحدي.

ولكن هذه الهيبة لا تعني أنّ الرجل ضعيف الشخصية، لكن لطالما كان يُنظر إلى المرأة على أنّها إنسان ضعيف، بدون قوة، تبحث عن الرجل ليحميها، يعيلها ويحلّ لها مشاكلها.

ويتخوّف معظم الرجال من النساء صاحبات النفوذ والشخصية القوية، ظنا منهم أنهن يشكلن خطراً كبيراً على رجولتهم، حتى أن بعض الرجال يبتعدون عن الإرتباط بالمرأة العاملة في الإختصاصات التي تتطلب شخصية قوية، مثل المحاماة، الصحافة، ومجال إدراة الأعمال.