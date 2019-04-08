5 وصفات طبيعية لتهدئة الأعصاب والبعد عن الضغوط

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف أخصائي تغذية عن 5 وصفات طبيعية قادرة على تحول عصبيتك إلى هدوء وتغير من حالتك المزاجية فى حالة الاستمرار على استخدامها منها:

مشروب البابونج مرتين فى اليوم: يعتبر البابونج من الأعشاب الطبيعية التى تشرب لتهدئة الأعصاب، فهو يحتوى على زيوت طيارة قادرة على السيطرة التوتر والعصبية وينصح بتناول كوب في الصباح وآخر فى المساء.

قطرات من زيت اللافندر فى ماء الاستحمام: إضافة قطرات من زيت اللافندر إلى ماء الحمام قادر على منح الجسم الاسترخاء المطلوب والراحة التى يحتاجها بعد يوم عمل طويل ومجهد.



الاسترخاء ووضع الملح فى ماء الأقدام: بعد يوم عمل طويل وضع الأقدام فى ماء دافئ وقليل من ملح البحر الخشن قادر على سحب الطاقة السلبية ومنح الأقدام راحة واسترخاء ويبدد التوتر.

دهن الجسم بزيت الجلسرين لاسترخاء تام:زيت الجلسرين قادر على منح الجلد الكثير من الطراوة والليونة التى تتسبب فى الاسترخاء خاصة بعد يوم عمل طويل، وهو من الزيوت التى تتناسب مع جميع انواع البشرة.

الابتعاد عن تناول الوجبات الدسمة فى المساء:تناول الأطعمة الدسمة فى المساء يسبب كوابيس وصعوبة فى النوم، واستبدالها بالفواكة أو الزبادى الممزوج بالعسل يجعل الحالة النفسية أفضل ويبعدنا عن التوتر والقلق.