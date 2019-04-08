بـ ” نهاية العام ” .. الحكومة النيوزيلندية تتلقى نتيجة التحقيق بالحادث الإرهابي

ولنجتون(صدى):

كشفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الاثنين، أن لجنة التحقيق الملكية في مجزرة المسجدين بمدينة ” كرايست تشيرش “ سترفع تقريرها إلى الحكومة، وذلك بحلول العاشر من ديسمبر المقبل.

وعن التحقيق، قالت ” أرديرن ” أنه سيبحث في أنشطة المسلح واستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الدولية، إضافة إلى ما إذا كان هناك ترتيب ” غير ملائم “ للأولويات في موارد الدولة لمكافحة الإرهاب.

كما أوضحت رئيسة وزراء نيوزيلندا أن الإرهابي لم يكن على قوائم المتابعة في نيوزيلندا أو أستراليا، مشيرة إلى أن التحقيق سيبحث فيما إذا كانت الأجهزة الأمنية فرضت تدقيقًا على الجاليات الإسلامية على حساب الجماعات اليمينية المتطرفة.

يُذكر أنه تم توجيه 50 اتهامًا بـ ” القتل العمد ” لمنفذ الهجوم في المجزرة التي وقعت بمارس، وسيمثل المرة المقبلة أمام المحكمة في يونيو.