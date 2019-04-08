إنتاج بطارية تسمح بسير السيارة الكهربائية لمسافة خيالية بشحنة واحدة

سويسرا(صدى):

نجحت شركة Innolith السويسرية في انتاج بطارية تزيد من مسافة السيارات الكهربائية لمسافة 962 كم بشحنة واحدة وهو ما يعد انجاز كبير في سوق السيارات الكهربائية .

وتمتاز البطارية الجديدة بأنها أرخص ثمناً نظراً لاستخدامها مواد ومعادن أكثر انتشاراً من بطاريات الليثيوم-أيون .

وعلى الرغم من ان بطاريات ليثيوم-أيون في تيسلا موديل 3 الكهربائية تأتي بكثافة 250 واط/كجم، فإن بطاريات Innolith ستطيع بطارياتها الجديدة امتلاك كثافة طاقة تبلغ 1,000 واط/كم .

وتعتزم الشركة فتح خط إنتاج صغير لهذه البطاريات الجديدة في ألمانيا خلال وقت قريب لتسويق البطاريات بين صانعي السيارات ، حيث يتوقع أن يستغرق إنتشارها خلال 3 او 5 أعوام، ما يعني أنها لن تتوفر بالأسواق قبل عام 2022 على الأقل .