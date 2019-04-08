إنتاج بطارية تسمح بسير السيارة الكهربائية لمسافة خيالية بشحنة واحدة
نجحت شركة Innolith السويسرية في انتاج بطارية تزيد من مسافة السيارات الكهربائية لمسافة 962 كم بشحنة واحدة وهو ما يعد انجاز كبير في سوق السيارات الكهربائية .
وتمتاز البطارية الجديدة بأنها أرخص ثمناً نظراً لاستخدامها مواد ومعادن أكثر انتشاراً من بطاريات الليثيوم-أيون .
وعلى الرغم من ان بطاريات ليثيوم-أيون في تيسلا موديل 3 الكهربائية تأتي بكثافة 250 واط/كجم، فإن بطاريات Innolith ستطيع بطارياتها الجديدة امتلاك كثافة طاقة تبلغ 1,000 واط/كم .
وتعتزم الشركة فتح خط إنتاج صغير لهذه البطاريات الجديدة في ألمانيا خلال وقت قريب لتسويق البطاريات بين صانعي السيارات ، حيث يتوقع أن يستغرق إنتشارها خلال 3 او 5 أعوام، ما يعني أنها لن تتوفر بالأسواق قبل عام 2022 على الأقل .
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