تعيين حكومة سنغالية جديدة تضم 35 عضوًا

داكار (صدى):

أعلنت الرئاسة السنغالية، تشكيلة الحكومة السنغالية الجديدة، التي ضمت 35 عضوًا، من بينهم ثلاثة كتاب دولة.

وذكرت الإذاعة السنغالية فجر اليوم، أن الحكومة الجديدة دخلها 16 وزيرًا جديدًا. ويتولى رئاستها رئيس الوزراء السابق محمد بون عبد الله ديون، الذي جدد الرئيس السنغالي ثقته فيه.

وتولى وزير الخارجية السابق، سيدي كي كابا، حقيبة الدفاع، وتولى حافز على انجاي، حقيبة الداخلية، بينما تولى أمادو با، وزارة الخارجية، وعبد الله داوود جالو، وزارة الموازنة، وعين محمدو مختار سيسي، وزيرًا للبترول والطاقة.