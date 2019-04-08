ضبط معلم تحرش جنسيا بطالبات مدرسته
تجرد معلم لغة إنجليزية مصري، من الأخلاقيات، مقدما على التحرش الجنسي بطالبات المدرسة التي يعمل بها .
وحرر أولياء أمور 3 أطفال بالمدرسة التي يعمل بها المعلم المتحرش محضرًا بقسم الشرطة، متهمينه بالتحرش جنسيا بأبنائهم.
وقال أولياء الأمور بالمحضر، إن مدرس لغة إنجليزية خمسيني تحرش بالطالبات في مدرسة بناتهن، بعد أن حجز طالبتين داخل الفصل وأخرج باقي الطلاب إلى حصة ألعاب، ثم تعدى عليهن باللمس من تحت الملابس.
وأكد أولياء الأمور أن هذا المدرس كان قد فُصل من مدرستين قبل ذلك، وله أكثر من واقعة تحرش بالأطفال وسمعته سيئة جدا بين زملائه.
وقررت النيابة حبس المعلم، 15 يوما؛ لاتهامه من قبل أولياء الأمور بالتحرش جنسيا بالطالبات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71513 ] نشر منذ 54 دقيقة
اخصوه ,,
شيخين1[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 37 دقيقة
والله صدق اخصوة خلوة يشوف ٠٠٠٠ويتحصر على نفسة الحقير
ابو خالد[ عدد التعليقات: 830 ] نشر منذ 32 دقيقة
معظم جرائم الشرف والجنس والقتل في مصر والمغرب
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8715 ] نشر منذ 23 دقيقة
يسجن معه من اعاده الى التدريس بعد ان تم فصله سابقا من مدرستين
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2690 ] نشر منذ 10 دقائق
معلم وخمسيني بعدهذه كبيره اللهم اصلح النيه واصلح الذريه واستر على اولادنا وبناتنا وجنبهم عيال وبنات الحرام