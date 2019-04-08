ضبط معلم تحرش جنسيا بطالبات مدرسته

القاهرة(صدى):

تجرد معلم لغة إنجليزية مصري، من الأخلاقيات، مقدما على التحرش الجنسي بطالبات المدرسة التي يعمل بها .

وحرر أولياء أمور 3 أطفال بالمدرسة التي يعمل بها المعلم المتحرش محضرًا بقسم الشرطة، متهمينه بالتحرش جنسيا بأبنائهم.

وقال أولياء الأمور بالمحضر، إن مدرس لغة إنجليزية خمسيني تحرش بالطالبات في مدرسة بناتهن، بعد أن حجز طالبتين داخل الفصل وأخرج باقي الطلاب إلى حصة ألعاب، ثم تعدى عليهن باللمس من تحت الملابس.

وأكد أولياء الأمور أن هذا المدرس كان قد فُصل من مدرستين قبل ذلك، وله أكثر من واقعة تحرش بالأطفال وسمعته سيئة جدا بين زملائه.

وقررت النيابة حبس المعلم، 15 يوما؛ لاتهامه من قبل أولياء الأمور بالتحرش جنسيا بالطالبات.