الكشف عن آلية جديدة لإنهاء أزمة المعلمات البديلات

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة عن استقرار وزارة التعليم على وضع آلية من شأنها إنهاء ملف تعيين المعلمات البديلات، موضحة أنه سيتم تعيين 766 معلمة قريبًا.

ومن المقرر أن تفتح وزارة التعليم باب التسجيل لرغبات تلك المعلمات، سواء الإدارية أو التعليمية.

وتلقت الوزارة خطابا من وزارة الخدمة المدنية، يفيد بعدم وجود أي ملاحظة في توظيف 766 معلمة مع استبعاد 17 أخريات لما عليهن من بعض الملاحظات.