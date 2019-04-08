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6 مناطق على موعد مع الأمطار اليوم

6 مناطق على موعد مع الأمطار اليوم
الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأثنين، تنبيهات متقدمة على 6 مناطق بالمملكة.

وأوضحت الهيئة في تنبيهها أن كل من : مكة المكرمة ،والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، والمنطقة الشرقية، ستشهد هطولًا للأمطار الرعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وذكرت الهيئة في تنبيهها أن الحالة ستبدأ بالمنطقة الشرقية من الحادية عشر صباحًا وتنتهي في الثالثة عصرًا.

بينما تبدأ الحالة على باقي المناطق من الثانية عشر ظهرًا وتستمر حتى المساء.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 24839 ] نشر منذ 59 دقيقة

الله يجيب الخير

[ عدد التعليقات: 2690 ] نشر منذ 9 دقائق

اللهم صيبا نافعا

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