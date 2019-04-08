تفاصيل تبرئة مواطن من الإساءة للمجتمع واعتبار رأيه ضمن حرية التعبير

نايف السالم(صدى):

قررت المحكمة الجزائية بجدة، تبرئة مواطنًا ، من تهمة الإساءة للمجتمع السعودي، خلال مقطع فيديو.

واعتبرت المحكمة أن ما ذكره المواطن من قبيل النقد وحرية التعبير عن الرأي.

وكانت النيابة العامة قد قدمت دعوى ضد مواطن اتهمته فيها بالإساءة للمجتمع، بعبارات غير لائقة، إضافة إلى التهكم على عدد من المسؤولين، بينهم مدير إحدى الجامعات.

وطالبت حينها النيابة بإدانة المواطن بجريمة التشهير وإلحاق الضرر بالآخرين عبر وسائل التقنية، ومعاقبته بالسجن عاما، وغرامة قدرها 500 ألف ريال.

لكن المحكمة أكدت بعد الاطلاع على المقطع محل الادعاء، أن المواطن وجه نقده لفئة معينة وبأسلوب مخصص وليس للمجتمع السعودي عامة.