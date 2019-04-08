بالفيديو.. موقف عبدالله بترجي من الترشح لرئاسة الأهلي

ماجد محمد(صدى):

صرح الرئيس المكلف للنادي الأهلي عبدالله بترجي ،بأنه لم يتم تبليغه بشكل رسمي من قبل هيئة الرياضة بموعد انتخابات تشكيل مجلس إدارة جديد.

وأوضح بترجي خلال برنامج ” كورة ” أنه لم يحسم موقفه بعد بشأن الترشح لفترة رئاسية جديدة بعد انتهاء الموسم الحالي.

وأشار إلى أنه بحاجة للتأني ودراسة قرار استمراره في رئاسة الأهلي، قائلا: ” من يترأس الأهلي سيقف وراءه جمهور يطلب الكثير ” .