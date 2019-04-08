بالفيديو.. موقف عبدالله بترجي من الترشح لرئاسة الأهلي
صرح الرئيس المكلف للنادي الأهلي عبدالله بترجي ،بأنه لم يتم تبليغه بشكل رسمي من قبل هيئة الرياضة بموعد انتخابات تشكيل مجلس إدارة جديد.
وأوضح بترجي خلال برنامج ” كورة ” أنه لم يحسم موقفه بعد بشأن الترشح لفترة رئاسية جديدة بعد انتهاء الموسم الحالي.
وأشار إلى أنه بحاجة للتأني ودراسة قرار استمراره في رئاسة الأهلي، قائلا: ” من يترأس الأهلي سيقف وراءه جمهور يطلب الكثير ” .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13238 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله يعينك ويقويك ويوفقك وينصر اهلينا💚حمل ثقيل طحت فيه وفي ظل ها الضروف اللي ورطكم فيهاطال عمره👊😊😂