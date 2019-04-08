بالفيديو.. عاملة مطار مهمتها ” الرقص ” للركاب قبل إقلاع رحلتهم
وثق مقطع فيديو طريف ،وجود موظفة بمطار أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، ترقص للركاب قبل إقلاع رحلتهم.
وظهرت العاملة مستمتعة بعملها وهي ترقص للركاب، الذين ينتظرون رحلتهم إلى سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية.
وأثار اندماج العاملة في أداء مهمتها ضحك الركاب المنتظرين موعد اقلاع طائرتهم.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24821 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
هاي شكلها تعمل تمارين رياضيه في ساحه المطار
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13238 ] نشر منذ 58 دقيقة
هههههههه😊تبي تسليهم عشان الآنتظار😂الله يستر لا نشوفها عندنا باكر☺
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71501 ] نشر منذ 34 دقيقة
لاتستبعدينه يااخت قحطانيه ..
,, صارت عندنا اشياء ما كنا نتخيل وجودها الى يوم القيامه .،،
,, ومع الأسف حلّت مثل مصيبة الموت ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13238 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله المستعان ويصلح الحال
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 2038 ] نشر منذ 22 دقيقة
جنوبية😍
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24821 ] نشر منذ 22 دقيقة
ابو محمد صباح الخير
ما بعد شفتو شي والخير قادم فلا تستعجلو 🙂
نحن الان نعيش نقله حضاريه جديده تواكب العصر الحديث
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4940 ] نشر منذ 4 دقائق
((أحد عمال توجيه الطائرات يثير ويلفت الإنتباه بحركات راقصه))
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كانت الطفلة تبكي بجوار نافذة الطائرة، ولمحها عامل توجيه الطائرات بأحد مطارات كندا، رق لها قلبه، فبدأ يهتز ويرقص ويأتي بحركات غريبة ومضحكة، أثناء توجيه الطائرة إلى مكان التوقف، لكن المشهد أصبح منطلقاً لشهرة ذلك العامل.
وحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فإن عامل توجيه الطائرات، جامول آلان، 28 عاماً، والموظف بشركة أمريكان إيرلاينز، كان يقوم بعمله المعتاد لتوجيه طائرة إلى مكان توقفها في مطار تورونتو بيرسون الدولي بمدينة تورونتو عاصمة مقاطعة أونتاريو في كندا.
وفجأة لمح طفلة تبكي بجوار النافذة فقرر أن يقوم بشيء يجعلها تمسح دموعها وتضحك، وبالفعل حول حركات يديه وجسده وساقيه إلى اهتزازات ورقص، وهي نفس الحركات التي يقوم بها لتوجيه الطائرة، لكن أضاف إليها بعض الطرافة والغرابة، ونجحت الحيلة وبدأت الطفلة تضحك، بينما سارعت أمها بالتقاط المشهد الرائع.
وأضافت الصحيفة: عندما بثت الأم شريط الفيديو على مواقع التواصل، أصبح حديث المواقع وأثار إعجاب كل من شاهده.
وفي مقابلة مع قناة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، قال آلان إنه عادة يقوم بهذه الحركات أثناء توجيه الطائرات، لكن نادراً ما كان أحد يهتم به، ولكن واقعة الطفلة التي كانت تبكي وقيام أمها ببث الفيديو تسبب في شهرته.
ويؤكد أن رقصه لا يتعارض مع عمله، فهو يقوم بنفس الحركات بيديه وبالعصي لتوجيه الطيارين، ولكن يجعلها راقصة ومضحكة قليلاً، وهي مقبولة خاصة أن هدفها نبيل.