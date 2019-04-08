بالفيديو.. عاملة مطار مهمتها ” الرقص ” للركاب قبل إقلاع رحلتهم

واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو طريف ،وجود موظفة بمطار أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، ترقص للركاب قبل إقلاع رحلتهم.

وظهرت العاملة مستمتعة بعملها وهي ترقص للركاب، الذين ينتظرون رحلتهم إلى سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية.

وأثار اندماج العاملة في أداء مهمتها ضحك الركاب المنتظرين موعد اقلاع طائرتهم.