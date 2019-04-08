تعليق سمية الخشاب بعد توضيح ملابسات تكريمها بـ ” ختم الرسول “

أميرة خالد(صدى):

على خلفية الجدل المثار حول تكريم الفنانة المصرية سمية الخشاب، بـ ” ختم الرسول ” صلى الله عليه وسلم، ردت الخشاب بعد بيان اللجنة المنظمة لملتقى المرأة السعودية الثالث، الذي أوضحت فيه ملابسات التكريم بصورة.

ونشرت الخشاب صورتها وهي تحمل درع التكريم أثناء تسلمها الجائزة، وصورة الدرع بمفرده، دون كتابة أي تعليق.

وكانت اللجنة المنظمة لملتقى المرأة السعودية الثالث، قد أكدت أن التكريم جاء بناء على خطابٍ تلقته اللجنة من جمعية ” مصريون في حب الخليج ” يطلب مشاركة سمية الخشّاب، خاصة أنها تشغل منصب رئيسة جمعية الثقافة والفن.

وبيّنت اللجنة أنه من منطلق التبادل الثقافي والتعاون بين المملكة ومصر، فقد جاءت مشاركة الخشاب في كلمة عبرت فيها عن تقديرها واعتزازها بما وصلت إليه المرأة السعودية من تمكين في العمل وفي شتى مناحي الحياة ومن مكانة عالية تستحقها.

وأضافت أن التكريم اقتصر على 8 سيدات سعوديات تميزن في مجالات علمية وعملية.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن التكريم كان مخصصا للمرأة السعودية فقط، بينما تم توزيع الدروع التذكارية للمشاركين ومن ضمنهم الخشاب.

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