بالفيديو.. روائية: لا أضع الرقيب في اعتباري

عادل الحربي(صدى):

أكدت الكاتبة والروائية نداء أبو علي، أن وضع الرقيب أثناء الكتابة يتحكم في الإبداع، ويضع الرواية في قالب محدود.

وقالت أبو علي خلال برنامج ” اتجاهات ” : ” لا أضع الرقيب في اعتباري لأن هذا يقولب الرواية ويتحكم في الإبداع ” .

وتابعت: ” الأسلوب يكون حسب رقيك، والفجاجة والأسلوب المقزز يقتل العمل الأدبي وقيمته ” .

وأضافت: ” التركيز على الإثارة لا يجب أن يكون على حساب متانة النص والحبكة الروائية، فلابد من الاهتمام بجميع جوانب الرواية وليس فقط الاهتمام بالتركيز على الجرأة ” .

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