بالصورة..كشف هوية أحد الإرهابيين المقتولين في هجوم نقطة أبو حدرية

نايف السالم(صدى):

لقي الإرهابي المطلوب ماجد بن علي عبدالرحيم الفرج، مصرعه أثناء مشاركته في الهجوم الفاشل على نقطة أبو حدرية بالمنطقة الشرقية.

وكان 4 مطلوبين قد هاجموا نقطة أمنية في أبو حدرية ، ما أسفر عن مقتل اثنين بينهما المطلوب ماجد الفرج، والقبض على اثنين آخرين من مهاجمي النقطة الأمنية.

واتضح أن 3 منهم ضمن قائمة المطلوبين في القطيف، حيث إن المهاجمين الأربعة استهدفوا النقطة بالقنابل، محاولين تجاوزها في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد.

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