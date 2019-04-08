بالصورة..كشف هوية أحد الإرهابيين المقتولين في هجوم نقطة أبو حدرية
لقي الإرهابي المطلوب ماجد بن علي عبدالرحيم الفرج، مصرعه أثناء مشاركته في الهجوم الفاشل على نقطة أبو حدرية بالمنطقة الشرقية.
وكان 4 مطلوبين قد هاجموا نقطة أمنية في أبو حدرية ، ما أسفر عن مقتل اثنين بينهما المطلوب ماجد الفرج، والقبض على اثنين آخرين من مهاجمي النقطة الأمنية.
واتضح أن 3 منهم ضمن قائمة المطلوبين في القطيف، حيث إن المهاجمين الأربعة استهدفوا النقطة بالقنابل، محاولين تجاوزها في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد.
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