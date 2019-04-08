قبيل مواجهة الزوراء العراقي..إصابة حمد الله ترعب جماهير النصر

ماجد محمد(صدى):

قرر البرتغالي فيتوريا مدرب نادي النصر، إراحة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله عن مواجهة الزوراء العراقي الحاسمة في مسابقة دوري أبطال آسيا، اليوم الأثنين، بسبب إجهاد في العضلة.

وكان حمد الله قد اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية بعد انتهاء تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الزوراء.

وأرجع فيتوريا سبب قراره باستبعاد حمد الله من قائمته في مواجهة اليوم، إلى أهمية إراحته من أجل المباريات الحاسمة في بطولتي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.

والنصر بحاجة إلى الفوز على الزوراء والحصول على 3 نقاط، لإحياء أمل التأهل إلى دور الـ 16 بالبطولة.

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