وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وظائف بمجال السكرتارية والتمريض، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، بمسمى (سكرتير ثاني، وممرض ثاني، وممرض ثالث).

وأوضحت أن الشروط : شهادة الثانوية العامة مع دورات تدريبية في الحاسب الآلي (برامج شركة مايكروسوفت أوفيس)، خبرة لمدة سنتين في مجال السكرتارية.

وجاءت شروط سكرتير ثاني (للعمل بقسم – التحقيق): شهادة الثانوية العامة مع دورات تدريبية في الحاسب الآلي (برامج شركة مايكروسوفت أوفيس)، خبرة لمدة سنتين في مجال السكرتارية.

في حين تضمنت شروط سكرتير ثاني (للعمل بقسم – الكيمياء الحيوية السريرية):

– شهادة الثانوية العامة مع دورات تدريبية في الحاسب الآلي (برامج شركة مايكروسوفت أوفيس)، خبرة لمدة سنتين في مجال السكرتارية.

للتقديم على سكرتير ثاني (للعمل بقسم – الأمن) عبر الرابط التـــالي من هــــنــــــــا..

للتقديم على سكرتير ثاني (للعمل بقسم – التحقيق) عبر الرابط التـــــالي من هــــــنــــا..

للتقديم على سكرتير ثاني (للعمل بقسم – الكيمياء الحيوية السريرية) عبر الرابط التـــالي من هـــــنـــــا..

للتقديم على ممرض ثاني (للعمل بقسم – التوظيف والمحافظة على الممرضين) عبر الرابط التــــالي من هــــــــنـــا..

للتقديم على ممرض ثالث (للعمل بقسم – التوظيف والمحافظة على الممرضين) عبر الرابط التــــالي من هـــــــنــــا..