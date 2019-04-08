وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
أطلقت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وظائف بمجال السكرتارية والتمريض، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، بمسمى (سكرتير ثاني، وممرض ثاني، وممرض ثالث).
وأوضحت أن الشروط : شهادة الثانوية العامة مع دورات تدريبية في الحاسب الآلي (برامج شركة مايكروسوفت أوفيس)، خبرة لمدة سنتين في مجال السكرتارية.
وجاءت شروط سكرتير ثاني (للعمل بقسم – التحقيق): شهادة الثانوية العامة مع دورات تدريبية في الحاسب الآلي (برامج شركة مايكروسوفت أوفيس)، خبرة لمدة سنتين في مجال السكرتارية.
في حين تضمنت شروط سكرتير ثاني (للعمل بقسم – الكيمياء الحيوية السريرية):
– شهادة الثانوية العامة مع دورات تدريبية في الحاسب الآلي (برامج شركة مايكروسوفت أوفيس)، خبرة لمدة سنتين في مجال السكرتارية.
للتقديم على سكرتير ثاني (للعمل بقسم – الأمن) عبر الرابط التـــالي من هــــنــــــــا..
للتقديم على سكرتير ثاني (للعمل بقسم – التحقيق) عبر الرابط التـــــالي من هــــــنــــا..
للتقديم على سكرتير ثاني (للعمل بقسم – الكيمياء الحيوية السريرية) عبر الرابط التـــالي من هـــــنـــــا..
للتقديم على ممرض ثاني (للعمل بقسم – التوظيف والمحافظة على الممرضين) عبر الرابط التــــالي من هــــــــنـــا..
للتقديم على ممرض ثالث (للعمل بقسم – التوظيف والمحافظة على الممرضين) عبر الرابط التــــالي من هـــــــنــــا..
اترك تعليقاً