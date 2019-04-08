وظائف بمجال الموارد البشرية لحديثي التخرج في شركة ساماكو للسيارات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ساماكو للسيارات ( الوكيل الرسمي لسيارات أودي وبنتلي وبورش وفولكس واجن ولامبرغيني في المملكة ) بالتعاون مع صندوق (هدف) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر 3 وظائف شاغرة للرجال والنساء.

وأوضحت أن العمل بالشركة في مجال الموارد البشرية بمحافظة جدة، بمسمى (أخصائي موارد بشرية) من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي موارد بشرية.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص الموارد البشرية أو التخصصات الإدارية.

3- حديث التخرج أو لديهم خبرة لا تتجاوز سنة.

4- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

5- أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم أو المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

6- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد/ت من برنامج تمهير سابقاً.

وصف التدريب:

– تنفيذ أنشطة الموارد البشرية داخل المنشأة أو وحدة العمل، وتقديم الخدمات المطلوبة، بما في ذلك خدمات التوظيف والتدريب وإدارة الأداء.

المهام الوظيفية:

1- تنفيذ العمليات: تنفيذ عمليات الموارد البشرية، بما في ذلك التوظيف، ومراجعة الأداء، والتدريب والترقيات.

2- تنفيذ السياسات: تنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالقسم، وضمان الالتزام بها داخل المنشأة.

3- تقييم العمليات: دعم الإدارة في تقييم العمليات والإجراءات الخاصة بالقسم. الدعم الإداري : دعم الإدارة في عمليات الأنشطة بالقسم.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/04/07م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التــالي من هـــــنــــــــا..