راصد جوي يستنكر شائعات ” حدث تاريخي يضرب الخليج العربي “

عادل الحربي(صدى):

أوضح الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، أن تغريدة شائعة حدث تاريخي سيضرب الخليج العربي، يكثر الرتويت عليها، وهذا ما يجعل البعض يقبل على إطلاق مثل تلك الأوصاف.

وأضاف الراصد، قائلًا: ” أتمنى من الصحف المحلية، عدم المبالغة في وصف التقارير الإرصادية، فلان يحذر ومن هذا القبيل ” ، كما توقع الحربي هطول أمطار على أغلب المملكة عدا سواحلها الغربية والجنوبية من يوم غد الاثنين إلى السبت المقبل.

ولفت إلى أن النماذج الجوية متذبذبة في تقديرات هطول الأمطار، سائلًا الله أن يكون الواقع أفضل من المتوقع.