الجهات الأمنية تكثف البحث عن فتاة اختفت منذ 50 يومًا بجازان

تركي السالم(صدى):

كثفت الجهات الأمنية البحث في منطقة جازان عن فتاة في الـ17 من العمر، اختفت وسط ظروف غامضة قبل 50 يومًا.

وقالت الأم إنها دخلت هي ووالد الفتاة في حالة نفسية سيئة بعد اختفاء ابنتهما، وبينت أن الفتاة لا تعاني أي مرض نفسي أو اضطرابات.

ولم تعثر الجهات الأمنية حتى الآن على الفتاة أو على معلومات عنها، وسنوافيكم التفاصيل.