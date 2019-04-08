شرطة جدة تحقق في وفاة طفل شنقًا داخل منزلهم

نايف السالم(صدى):

فتحت شرطة محافظة جدة، تحقيقًا في وفاة طفل يبلغ 11 عامًا من العمر شنقًا، إذ وجده جاره معلق وحول رقبته حبل ملتف في منزلهم.

وتفصيلًا، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من المواطن يفيد بأنه شاهد ابن جاره داخل حوش منزلهم وهو معلق وحول رقبته حبل ملتف وفي حالة إغماء.

وأوضح المواطن، أنه أخذ الطفل وقام بإسعافه إلى إحدى العيادات القريبة إلا أنه فارق الحياة.

وباشرت شرطة جدة والأدلة الجنائية موقع القضية، وفتحت تحقيقًا موسعًا للوقوف على أسباب الواقعة التي أدت إلى وفاته بحكم الاختصاص.