توفر وظائف إدارية وصحية في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة بالرياض عن توفر وظائف إدارية (للرجال فقط) من حملة البكالوريوس.

وأوضح المركز أن الوظائف تحمل المسميات التالية:

– أخصائي إدارة المخاطر (للرجال فقط)

الخبرة المطلوبة: لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

– أخصائي إرشاد أسري (للرجال فقط)

الخبرة المطلوبة: لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

– أخصائي تدريب (للرجال فقط)

الخبرة المطلوبة: لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

– أخصائي نطق وتخاطب (للرجال فقط)

الخبرة المطلوبة: لا تقل عن سنة في نفس المجال.

– محاسب (للرجال فقط)

الخبرة المطلوبة: لا تقل عن سنة في نفس المجال.

وأبرز المركز أن الشروط العامة، كالآتي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على المؤهل المناسب لشغل الوظيفة.