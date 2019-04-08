توفر وظائف إدارية وصحية في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز
أعلن مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة بالرياض عن توفر وظائف إدارية (للرجال فقط) من حملة البكالوريوس.
وأوضح المركز أن الوظائف تحمل المسميات التالية:
– أخصائي إدارة المخاطر (للرجال فقط)
الخبرة المطلوبة: لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.
– أخصائي إرشاد أسري (للرجال فقط)
الخبرة المطلوبة: لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.
– أخصائي تدريب (للرجال فقط)
الخبرة المطلوبة: لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.
– أخصائي نطق وتخاطب (للرجال فقط)
الخبرة المطلوبة: لا تقل عن سنة في نفس المجال.
– محاسب (للرجال فقط)
الخبرة المطلوبة: لا تقل عن سنة في نفس المجال.
وأبرز المركز أن الشروط العامة، كالآتي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على المؤهل المناسب لشغل الوظيفة.
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