فرض غرامة 25 ألف ريال بحق منشأة لمخالفتها تنظيم بيئة عمل المرأة

علي القحطاني(صدى):

ضبط مفتشي فرع الوزارة بالرياض، مساء الأحد، عدة مخالفات لـ التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة، خلال زيارة تفتيشية لمنشأة تعمل بنشاط بيع الحلويات، حيث اتضح عدم التزام المنشأة باشتراطات الضوابط المكانية لعمل المرأة.

وتم فرض غرامة مالية بمبلغ 25 ألف ريال بحق المنشأة، ومنعها وأخذ تعهد عليها بعدم توظيف النساء في بيئة عمل غير مناسبة لعمل المرأة؛ وتهيب الوزارة بجميع المنشآت بضرورة الالتزام بضوابط التنظيم، مؤكدة استمرارها في مراقبة التزام المنشآت بأحكامه، وعدم تهاونها في ضبط أي مخالفات.

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