بالفيديو.. محمد العلوي يكشف عن رغبته في افتتاح ملاهي ليلية بالكويت

أميرة خالد(صدى):

كشف الممثل محمد العلوي عن رغبته في تواجد ملاهي ليلية في الكويت، قائلًا: ” لفترة ليست ببعيدة كنت ضد تواجد الملاهي الليلية في الكويت، ولكن الآن، مع أن الحياة تكون أكثر انفتاحا في الكويت مثل الإمارات والبحرين ولبنان ومصر وباقي الدول العربية. ”

وأضاف خلال حواره مع برنامج The Plane الذي يقدمه صالح راشد: ” الشاب الخليجي عندما يسافر لأي دولة يبحث عن الملاهي الليلية، فلماذا أصرف أموالي في الدول الأخرى وبلادي لا! ضعوا الضوابط التي تريدونها ولكن افتتحوها عندنا في بلادنا، وأعمم الحديث لأن هذا رأيي وأنا حر في التعميم. ”

واختتم: ” طبعا افتتاح ملاهي ليلية سيؤثر بالإيجاب على السياحة، الكويت مملة جدا، فليس بها ما يجذب السياح، المجمعات التجارية والمطاعم متاحة في كل الدول، علينا أن نختلف ونفتتح أمورا شيقة. ”