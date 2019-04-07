وفاة موظف إثر دخوله مكتب رفيق دربه المتوفى في الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

توفي موظف في إمارة منطقة الباحة أحمد بن مساعد الغامدي، إثر مشاهدته مكتب رفيق دربه وصديقه المتوفى محمد بن حسين العمري، فلم يتحمل المنظر فأصيب بنوبة قلبية حادة ليلحق به.

وقال شقيق المتوفى محمد بن حسين العمري: ” في يوم الوفاة دعانا لتناول طعام العشاء أنا وإخواني في منزل الوالدة الكائن في محافظة المخواة، وعند دخوله غرفته الخاصة أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية ليتم استدعاء الهلال الأحمر لنقله إلى مستشفى المخواة العام. ”

وأضاف: ” كانت العلاقة بين أخي محمد وزميله أحمد علاقة قوية ويصعب وصفها لشدة قربهما من بعضهما البعض، خاصةً مع صداقتهما الطويلة والعشرة الطيبة الصادقة.. ولم يكن أحمد يعلم بوفاة أخي محمد إلا من الزملاء في المكتب، فكانت صدمة قوية لم يتحمل أحمد خبر وفاة شقيقي فوقع مغشيًّا عليه، وأصيب بنوبة قلبية، تم على إثرها نقله للمستشفى. ”

وفي سياق متصل، قال شقيق المتوفى أحمد مساعد الغامدي: ” علاقة أخي أحمد بزميله قديمة وكانت تربطهم صداقة حتى خارج العمل، وفي نفس اليوم وبعد تناوله وجبة الإفطار مع زملائه، دخل المكتب وعندما لم يرَ زميله سقط على الأرض متأثرًا بوفاة رفيق دربه، ليضرب أروع الأمثلة التي سيكتبها التاريخ وتبقى عن قصة وفاء بين شخصين لم تكن بينهم أي مصالح سوى الحب والصدق والإخلاص. “