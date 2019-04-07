بالفيديو.. شيخ روحاني لنادين البدير: ” بخلي زوجك خاتم في أصبعك “

عادل الحربي(صدى):

قامت الإعلامية نادين البدير، بعمل مقلب في الشيخ أبو يوسف الذي يدعي جلب الحبيب وفك السحر، وذلك على الهواء مباشرة.

وادعت البدير، أنها امرأة من السعودية وزوجها لا يقترب منها منذ عامين، قائلة : ” زوجي له سنتين ما عاد يقرب عليّ، هو بغرفة وأنا بغرفة ” ، فيما رد عليها الشيخ بالقول: ” باخليه مثل الخاتم في أصبعك وبخليه تحت أمرك وطوعك ” .

وطلب الشيخ الروحاني أبو يوسف، نادين البدير بـ 12 ألف لجلب الحبيب وفك السحر، مضيفًا : ” وبيخلي زوجها يسويلها مشروع بعد ” .

وقام الشيخ أبو يوسف، بإغلاق الهاتف فور علمه بأنه على الهواء مباشرة.

#نادين_البدير للشيخ أبو يوسف:

زوجي له سنتين ما عاد يقرب عليّ، هو بغرفة وأنا بغرفة، والشيخ يرد: باخليه مثل الخاتم في أصبعك… #اتجاهات#خليجية @nadinealbdear pic.twitter.com/7pIYASLa1x — اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) April 7, 2019